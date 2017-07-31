Джикия: меня подкалывали: «Сколько Саутгейту заплатил, чтобы он тебя похвалил?»

Защитник «Спартака» и сборной России Георгий Джикия рассказал, чья игра ему понравилась на прошедшем Кубке конфедераций, прокомментировал интервью наставника сборной Англии Гарета Саутгейта по поводу своей игры, а также опроверг информацию СМИ относительно конфликта наставника национальной команды Станислава Черчесова со многими футболистами сборной России.
«Из соперников на Кубке федераций впечатлил больше всего Видаль. Я раньше как-то не обращал на него внимания, а после матча с Чили понял: это просто монстр какой-то. Машина! Очень агрессивно играет — мне такие футболисты импонируют.
Читал интервью Гарета Саутгейта, который меня хвалил! Мне это интервью друзья сразу прислали. На следующий день на тренировке меня подкалывали: «Чего там? Чего там? В Англию, говорят, едешь? Сколько Саутгейту заплатил, чтобы он это сказал?» — такие вот шутки были.
Конфликт Черчесова со Смоловым, Дзагоевым, Акинфеевым, Дзюбой и Василием Березуцким? Когда увидел эти заголовки, даже открывать не захотелось. Я же сам знаю, что никаких ссор не было и в помине. Сто процентов! Не понимаю, кто пишет такую чушь и главное — зачем. Чтобы всех рассорить, что ли? Или кто-то претендует на какие-то места в сборной? Непонятно. Поверьте, атмосфера в сборной — отличная, это просто не передать словами.
А тут еще пишут, что нас тренерский штаб якобы загонял и перегрузил. Тоже чушь! Скажу за себя: в плане физики меня привели в такую форму, какой не было, наверное, никогда», — цитирует Джикию 8news.