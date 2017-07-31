Голкипер сборной Португалии Бету перешёл в «Гёзтепе»

Вратарь сборной Португалии и лиссабонского «Спортинга»Бету продолжит карьеру в Турции. 35-летний футболист подписал контракт с «Гёзтепе», который по итогам сезона-2016/17 пробился в Суперлигу. Об этом сообщает пресс-служба турецкого клуба. Бету подписал контракт сроком на один год, с возможностью продления ещё на сезон.
Португальский голкипер является воспитанником «Спортинга», который впервые покинул в 2004 году, перейдя в «Шавиш». На протяжении карьеры Бету также играл за «Порту», ЧФР, «Брагу» и «Севилью», откуда в августе 2016 года вернулся в «Спортинг».
Фото Бету в футболке «Гёзтепе» также можно посмотреть в «Твиттере».