Григалава успешно перенёс операцию после полученной черепно-мозговой травмы

Защитник тульского «Арсенала» Гиа Григалава, который получил черепно-мозговую травму и оскольчатый перелом левой скуловой кости со смещением в выездной встрече 3-го тура РФПЛ с казанским «Рубином» (1:2), успешно перенёс операцию. Об этом сообщил официальный «твиттер» тульского клуба.
В самом начале матча центральный защитник туляков в игровом эпизоде получил удар коленом в лицо от Жонатаса. Григалава не смог продолжить матч и покинул поле на медицинском каре.
Врач «Арснала» Александр Резепов сообщил, что Григалава приступит к тренировкам не раньше чем через месяц.
Григалаве, пострадавшему в столкновении c Жонатасом, потребуется операция