«МЮ» наказали за нарушение антидопинговой программы УЕФА после финала ЛЕ

«Манчестер Юнайтед» был наказан УЕФА за нарушение антидопинговой программы после финала Лиги Европы с «Аяксом» (2:0). Об этом сообщает Sky Sports. Манкунианцы оштрафованы на € 100 тыс. Кроме того, штрафы заплатят защитники Дейли Блинд и Фил Джонс.
Голландский футболист наказан за несоблюдение процедуры допинга. Сумма штрафа составит € 5 тыс. Фил Джонс, который наблюдал за матчем со скамейки запасных, также оштрафован на € 5 тыс. за оскорбление офицера допинг-контроля УЕФА. Кроме того, Фил Джонс пропустит два ближайших еврокубковых матча своей команды.
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