«МЮ» объявил о переходе Матича из «Челси»

«Манчестер Юнайтед» объявил о переходе полузащитника Неманьи Матича из «Челси». 28-летний футболист подписал контракт, рассчитанный на три года, информирует официальный сайт манкунианцев. Также в соглашении есть опция о пролонгации ещё на один сезон.
Сумма трансфера оценивается в £ 40 млн, официальных данных о стоимости перехода нет. За «дьяволов» Матич будет выступать под 31-м номером.
Матич выступал за «Челси» с 2009 по 2011 год, а в 2014 году вернулся в лондонский клуб. Всего он провёл за синих 154 матча, в которых забил семь голов.
Фото доступно на официальной странице «МЮ» в «Твиттере».
Без права на ошибку. Как цены на трансферы меняют футбол
Мнение о том, что в безумных трансферах всё-таки есть что-то хорошее.