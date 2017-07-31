«Краснодар» объявил стартовый состав на матч со «Спартаком»

«Краснодар» объявил стартовый состав на матч 3-го тура РФПЛ со «Спартаком». Встреча состоится в Москве на стадионе «Открытие Арена».
«Краснодар»: Синицын, Мартынович, Гранквист, Грицаенко, Газинский, Петров, Каборе, Жоаозиньо, Перейра, Классон, Вандерсон.
Запасные: Адамов, Сафонов, Янбаев, Шишкин, Жиров, Налдо, Рамирес, Мамаев, Жигулёв, Ристич, Сулейманов.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию центрального матча третьего тура РФПЛ «Спартак» — «Краснодар». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.