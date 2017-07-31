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«Краснодар» объявил стартовый состав на матч со «Спартаком»

31 июля 2017, понедельник. 18:27. Футбол

«Краснодар» объявил стартовый состав на матч 3-го тура РФПЛ со «Спартаком». Встреча состоится в Москве на стадионе «Открытие Арена».

«Краснодар»: Синицын, Мартынович, Гранквист, Грицаенко, Газинский, Петров, Каборе, Жоаозиньо, Перейра, Классон, Вандерсон.

Запасные: Адамов, Сафонов, Янбаев, Шишкин, Жиров, Налдо, Рамирес, Мамаев, Жигулёв, Ристич, Сулейманов.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию центрального матча третьего тура РФПЛ «Спартак» — «Краснодар». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Новости. Футбол
31 июля 2017, понедельник
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