Промес, Зе Луиш и Адриано — в атаке «Спартака» в матче с «Краснодаром»

Стал известен стартовый состав «Спартака» в домашнем матче третьего тура российской Премьер-Лиги с «Краснодаром». Встреча пройдёт сегодня в Москве на стадионе «Открытие Арена».
С первых минут в нападении московской команды сыграют Квинси Промес, Зе Луиш и Луис Адриано. Примечательно, что Адриано и Александр Самедов выйдут на поле с первых минут, несмотря на то что оба вернулись к тренировкам в общей группе красно-белых лишь два дня назад.
«Спартак»: Ребров, Ещенко, Комбаров, Боккетти, Джикия, Самедов, Глушаков, Промес, Фернандо, Зе Луиш, Адриано.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Спартак» – «Краснодар». Начало встречи — в 19:30 мск.