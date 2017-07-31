«Томь» продлила контракт с 19-летним вратарём Мелиховым

Вратарь Александр Мелихов продлил соглашение с «Томью» на один год. Прошлое соглашение было рассчитано до конца сезона-2017/18, новый контракт действует до конца сезона-2018/19, информирует сайт «Томи».
19-летний Мелихов присоединился к «Томи» перед сезоном-2016/17. В молодёжном первенстве сыграл 15 матчей (пропустил 19 голов). 3 марта 2017 года дебютировал за основную команду, проведя 7 встреч в Премьер-Лиге.
В текущем сезоне ФНЛ на счету Мелихова три матча и два пропущенных гола. «Томь» набрала шесть очков в пяти матчах и занимает 12-е место.
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