Орлов: Хави Гарсия — очень тревожный для обороны «Зенита» игрок

Телекомментатор Геннадий Орлов поделился мнением о возможном уходе полузащитника Хави Гарсии из «Зенита».
«Гарсия совершал ошибки в матче с „Тосно“. В одном из случаев Кришито его просто спас. И его могли выгнать, поскольку он дважды очень грубо сыграл. Помните, Луческу говорил, что не может его ставить, поскольку взяли Цаллагова. Мы знаем, что его хотят видеть в Испании, и, скорее всего, он уйдёт в „Бетис“. Вы знаете, он же воспитанник „Реала“ и играл в Англии. Пришёл на таком кураже и с большой зарплатой. И поначалу, в первом сезоне, он играл очень прилично. Сейчас вот ищет другой клуб. Это очень тревожный для обороны „Зенита“ игрок», — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».
Второй после Маскерано. Почему «Зенит» покупает Мамману
Количество аргентинцев в «Зените» продолжает расти. Петербургский клуб покупает центрального защитника «Лиона» Эмануэля Мамману.