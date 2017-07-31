Радимов: Дзюба вышел голодным, по глазам было видно, что он зол на Манчини

Бывший игрок «Зенита» и тренер «Зенита-2» Владислав Радимов поделился впечатлениями от матча 3-го тура РФПЛ «Тосно» — «Зенит» (0:1).
«Для „Тосно“ мотивация в матче была запредельной. Ребята тренируются в Петербурге, многие прошли школу „Зенита“. Это, пусть и с натяжкой, дерби. И „Зенит“ — это топ-клуб, отсюда сверхмотивация. Давайте посмотрим следующий матч „Тосно“, насколько им будет тяжело в плане эмоциональных сил. Я думаю, они их растратили. Скорее всего, следующую игру они проведут неважно. „Тосно“ выложился без остатка и создал „Зениту“ огромные трудности. Парфёнов наверняка прекрасно изучил возможности „Зенита“, поэтому в атаке было довольно тяжело.
Кокорин — это просто лучший игрок матча. Тьфу-тьфу-тьфу, чтоб не сглазить, пусть продолжает так дальше. Но я уверен, что у него ещё больший потенциал. Артём Дзюба вышел со скамейки запасных, и для него это ненормальное явление в последние годы. Но вышел голодным до футбола, по глазам было видно, что он злой на Роберто Манчини и хочет доказать ему, что его место — в стартовом составе. По крайней мере мне так показалось», — сказал Радимов в эфире «Радио Зенит».