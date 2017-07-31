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Чухлов: Манчини нашёл какой-то подход к Кокорину

31 июля 2017, понедельник. 19:17. Футбол

Бывший футболист «Зенита», чемпион СССР 1984 года Борис Чухлов выразил мнение, что главный тренер питерского клуба Роберто Манчини нашёл подход к форварду Александру Кокорину, а также прокомментировал игру нападающих команды в гостевом матче 3-го тура с «Тосно» (1:0).

«Кокорин, как бы к нему ни относились, наверное, провёл вчера свою лучшую игру за последнее время. И дело не в забитом мяче, а в движении. На протяжении всего матча он и Иванович были самыми активными и свежими. Манчини нашёл к нему какой-то подход. Он действовал по всему полю, играл блуждающего форварда, и мне кажется, что это его позиция. Игра «Зенита» не должна концентрироваться на одном нападающем, который ждёт подачи и борется в штрафной, а должно быть движение. И как он прочувствовал, что Шатов отдаст такой оригинальный пас, и туда побежал. Вот это главное — предчувствие нападающего. Были и ещё моменты у Саши, он пытался влезать в штрафную, обыгрывать, бить по воротам. Дай бог, чтобы так и дальше продолжал.

Дриусси был практически незаметен. Не знаю, с чем это связано. Может быть, на него повлияла наша родина, несколько перелётов в Хабаровск, Израиль и обратно. Наверное, он в своей жизни столько не летал. Возможно, молодой парень ещё не адаптировался к нашим условиям. Хотел бы пожелать ему, чтобы те два гола были неслучайны.

Дзюба, когда разминался, всем видом показывал, что хочет выйти на поле, и это не осталось незамеченным. Шатов после голевого паса не вписывался в игру, и замена просилась. Артём стал больше открываться, больше входить в борьбу. Он имел пару моментов, но, может быть, не был уверен в своих действиях, и в последний момент что-то мешало. Это то, что надо, — чтобы он искал борьбу и мяч, а не стоял, как раньше, прося передачу, а там получится — не получится. Вот вчера было что-то похожее. Наверное, до футболистов доходит, что место в составе ни за кем не закреплено», — сказал Чухлов в эфире «Радио Зенит».

Манчини: Кокорин особенно старается. Я доволен тем, какие усилия он прикладывает
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
ФК Зенит ФК Тосно Александр Кокорин Артём Дзюба Борис Чухлов Олег Шатов Роберто Манчини Себастьян Дриусси
Новости. Футбол
31 июля 2017, понедельник
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