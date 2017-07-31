Лаллана: находящийся в отличной форме Старридж заменит «Ливерпулю» два трансфера

Полузащитник «Ливерпуля» Адам Лаллана поддержал форварда мерсисайдцев Дэниела Старриджа, который не смог проявить себя в прошлом сезоне из-за проблем со здоровьем.
«Слушайте, пока Старридж показывает восхитительный футбол в предсезонных матчах. Здоровый Старридж — футболист мирового уровня, способный создать гол из ничего. Я чувствую, что в ближайшем сезоне он будет ключевым игроком команды. Находящийся в отличной форме Старридж — это как два трансфера», — цитирует Лаллану Telegraph.
В прошлом сезоне Старридж принял участие в 20 матчах английской Премьер-лиги (семь в стартовом составе) и забил три мяча.
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