Зобнин: тренируюсь на поле, бегаю с мячом — теперь чуть ближе к заветной мечте

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин перед началом домашнего матча 3-го тура РФПЛ с «Краснодаром» ответил на вопрос о ходе восстановления после травмы.
«Стал тренироваться на поле, бегаю с мячом, теперь чуть ближе к заветной мечте. Нет никакой паники в команде, все ребята готовятся к играм, никто не обращает внимания на ничьи. Это только старт сезона, всё впереди, надо готовиться к матчам и побеждать.
Смотрел матч „Краснодара“ в Лиге Европы, но, наверное, там шла речь о недооценке соперника. Сегодня такого не будет, поскольку играют со „Спартаком“, полный стадион. Будет интересная игра», — сказал Зобнин в эфире телеканала «Наш футбол».
Зобнин в июне получил травму в товарищеском матче со сборной Венгрии (3:0), после чего у него было диагностировано повреждение боковой и крестообразной связок колена.