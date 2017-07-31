Шалимов: три дня отдыха после Лиги Европы — достаточный срок, раньше-то было два

Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов перед началом выездного матча 3-го тура РФПЛ со «Спартаком» ответил на вопрос о состоянии команды после игры с «Люнгбю» в квалификации Лиги Европы.
«Три дня после игры в Лиге Европы — это, в принципе, достаточный срок для восстановления, раньше-то было два. В этот режим мы только входим, и, по ощущениям, команда восстановилась. Никакой эйфории от того, что выиграли на последней минуте, нет. Это другой турнир совсем. Сейчас у нас чемпионат России, и мы играем со „Спартаком“.
Нам надо делать ротацию, и у нас почти полкоманды тех, кто не играл в четверг. Выход Грицаенко связан с тем, что у нас есть лимит, много травмированных россиян, плюс есть те, кто только недавно восстановился и не может пока играть с первых минут. Готов ли он играть с Промесом? Посмотрим», — сказал Шалимов в эфире телеканала «Наш футбол».