Радимов: на кону матча «Зенит» — «Спартак» стоит больше, чем золотые медали

Бывший игрок «Зенита» и тренер «Зенита-2» Владислав Радимов поделился ожиданиями от предстоящего матча 4-го тура РФПЛ «Зенит» — «Спартак», который запланирован на 6 августа.
«Как и для любого ленинградца-петербуржца, матч со „Спартаком“ — это номер один в году. Думаю, каждый футболист „Зенита“ это понимает, и на кону стоит больше, чем золотые медали чемпионата. Это уже дело принципа — обыграть соперника. Для меня будет большая радость, если мы это сделаем», — сказал Радимов в эфире «Радио Зенит».
Радимов: Дзюба вышел голодным, по глазам было видно, что он зол на Манчини