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Орлов: имя судьи матча «Зенит» — «Спартак» пока неизвестно, а это немаловажно

31 июля 2017, понедельник. 19:51. Футбол

Телекомментатор Геннадий Орлов поделился ожиданиями от матча 4-го тура российской Премьер-Лиги между «Зенитом» и «Спартаком».

«Спартак», как и «Зенит», сейчас пытается строить игру. У обеих команд нет игры, но петербуржцы получше в этой ситуации. Вот что происходит со «Спартаком»? Они потеряли игру, она не такая, как в прошлом сезоне, — это очевидно, две ничьи. Когда игра поставлена, то и удача не нужна. У «Зенита» есть ряд игроков, которых мы хвалим, тот же вратарь Лунёв. Правда, в «Спартаке» есть Ребров, который тоже совсем неплох. У нас есть Кокорин — у них Промес. Но дальше у нас ещё Иванович, Паредес, Дриусси. То есть имеются варианты скрытых джокеров.

Но мы ведь до сих пор не знаем, кто будет судить, а это немало в игре со «Спартаком». Как Луческу возмущался по поводу того, что «Зенит» всё время москвичи судят. Помним тот поединок, когда мяч попал в руку Комбарову, а пенальти не было. Луческу был прав, а судьи 11-метровый не назначили. Кто знает, как развивались бы потом события. Поэтому всё может быть, но главное — настрой. Игра для «Зенита» принципиальная. Во-первых, играет чемпион — раздражитель. И, во-вторых, у «Зенита» появились футболисты, которые могут решать судьбу матча. Вот эти первые игры под руководством Манчини вселили в нас больше уверенности, что «Зенит» пройдёт те команды, которые ниже его классом, и может играть с любым соперником.

Некоторые коллеги из Москвы уже говорят, что «Зенит» — чемпион. Конечно, они могут так убаюкивать перед игрой со «Спартаком». Но отношение к «Зениту» на самом деле меняется, а позади только три тура. Не согласен с теми, кто говорит, что это главный матч сезона. Это же только четвёртый тур. Самый главный матч будет в 30-м туре. Надо идти шаг за шагом к победам, лидерству, а главное — доставлять удовольствие своей игрой. Думаю, это будет главным желанием для всех нас и тренеров «Зенита», — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».

Иванович: встреча «Зенита» со «Спартаком» — игра года
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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ФК Зенит ФК Спартак Александр Кокорин Андрей Лунёв Артём Ребров Бранислав Иванович Геннадий Орлов Квинси Промес Леандро Паредес Мирча Луческу Себастьян Дриусси Футбольное судейство
Новости. Футбол
31 июля 2017, понедельник
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