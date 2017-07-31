«Зенит» объявил о переходе Мамманы из «Лиона»

«Зенит» и «Лион» достигли договорённости о переходе аргентинского защитника Эмануэля Мамманы. Соглашение с игроком рассчитано на пять лет.
«Эмануэль Маммана родился 10 февраля 1996 года в Мерло. Воспитанник «Ривер Плейт» дебютировал на профессиональном уровне за родную команду в ноябре 2014-го. За два сезона провёл 34 матча и забил 2 мяча, став чемпионом Аргентины, обладателем Южноамериканского кубка, Кубка Либертадорес, Суперкубка Южной Америки и Кубка банка Суруга.
В июле 2016-го присоединился к «Лиону», где отыграл 25 матчей и забил 1 мяч. Вместе с юношеской и молодёжной сборными Аргентины Маммана выигрывал чемпионаты Южной Америки. За национальную команду дебютировал 7 июня 2014 года в матче со Словенией и принял участие ещё в двух товарищеских встречах — с Бразилией и Сингапуром — в июле 2017-го.
Футболист выступает на позиции центрального защитника. «Зенит» приветствует Эмануэля Мамману в Петербурге и желает успехов в составе сине-бело-голубых!» — информирует сайт «Зенита».