Вышел третий выпуск еженедельной программы «Неделя спорта глазами девушек». Ведущая Даша каждую неделю рассказывает о важных спортивных событиях взглядом девушки, которая ничего не понимает в спорте.
В третьем выпуске:
— чемпионат мира по водным видам спорта;
— письмо российской теннисистки Марии Шараповой;
— нападающий «Зенита» Александр Кокорин вновь начал забивать голы;
— хоккеист Александр Овечкин возглавил список российских знаменитостей по версии Forbes.
Третий выпуск программы «Неделя спорта глазами девушек» можно посмотреть на «Чемпионате».