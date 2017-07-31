Зюле: для молодого игрока нет ничего лучше, чем учиться у лучших защитников мира

Защитник «Баварии» Никлас Зюле поделился впечатлениями от перехода в мюнхенский клуб из «Хоффенхайма».
«Здесь, в „Баварии“, всё в большем масштабе, чем в «Хоффенхайме». Я очень впечатлен. Уже отлично чувствую себя здесь. Очень рад новому вызову в карьере.
Нет ничего лучше для молодого игрока, как я, чем учиться у лучших защитников мира. Этот огромный вызов должен принести мне бесценный опыт и позволить когда-нибудь заиграть в этой команде", — цитирует Зюле официальный сайт «Баварии».
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