175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

«Челси» продлит контракт с Пашаличем и отдаст его «Спартаку» в аренду

31 июля 2017, понедельник. 21:29. Футбол

Полузащитник «Челси» Марио Пашалич, которым интересуется «Спартак», близок к переходу в российский клуб. «Челси» уже продлил с футболистом контракт и в ближайшее время отдаст его в аренду «Спартаку», информирует сайт авторитетного итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио. Официально о сделке должно быть объявлено в ближайшее время.

В прошлом сезоне Марио выступал на правах аренды за «Милан». Полузащитник провёл 24 матча в Серии А, забил 5 голов и отдал 1 результативную передачу.

Действующий контракт 22-летнего Пашалича с «Челси» рассчитан до лета 2018 года.

«Спартак» в матче с «Краснодаром» одержал первую победу в сезоне
Источник: Сайт журналиста Ди Марцио Сообщить об ошибке
Включи голову!
Теги
ФК Спартак Челси Марио Пашалич Трансферы
Новости. Футбол
31 июля 2017, понедельник
21:51 Кульков: 2 мяча «Спартак» «Краснодару» забил, при такой защите этого достаточно
21:46 Шалимов: результат матча «Спартак» — «Краснодар» не по игре, но справедливый
21:39 Самедов: «Спартак» был обязан выигрывать у «Краснодара»
21:35 Синицын: в первом тайме была равная игра, два нелепых стандарта всё решили
21:29 «Челси» продлит контракт с Пашаличем и отдаст его «Спартаку» в аренду
21:25 «Спартак» в матче с «Краснодаром» одержал первую победу в сезоне
21:05 В Англии с нового сезона будут использовать новую систему послематчевых пенальти
20:55 И. Суркис: кто гарантирует, что в автобус «Динамо» К не заложат взрывчатку?
20:51 Зюле: для молодого игрока нет ничего лучше, чем учиться у лучших защитников мира
20:46 «Сандерленд» проведёт расследование по поводу слов Гибсона
20:33 Фернандо: мой гол «Краснодару» — результат постоянной работы на тренировках
20:20 «Лион» назвал сумму трансфера Мамманы в «Зенит»
20:08 Вышел третий выпуск еженедельной программы «Неделя спорта глазами девушек»
20:07 Манчини и Сарсания присутствуют на матче «Спартак» — «Краснодар»
20:03 Фанаты «Спартака» и «Краснодара» поддержали Пилипчука, у которого умерла дочь
19:57 «Зенит» объявил о переходе Мамманы из «Лиона»
19:51 Орлов: имя судьи матча «Зенит» — «Спартак» пока неизвестно, а это немаловажно
19:50 Хацкевич: я Гусева называю по отчеству, как и все игроки киевского «Динамо»
19:42 Радимов: на кону матча «Зенит» — «Спартак» стоит больше, чем золотые медали
19:26 Шалимов: три дня отдыха после Лиги Европы — достаточный срок, раньше-то было два
19:20 Зобнин: тренируюсь на поле, бегаю с мячом — теперь чуть ближе к заветной мечте
19:19 Каррера: все игроки «Спартака» восстановились к матчу с «Краснодаром»
19:18 Лаллана: находящийся в отличной форме Старридж заменит «Ливерпулю» два трансфера
19:17 Чухлов: Манчини нашёл какой-то подход к Кокорину
19:11 Салихамиджич назначен на пост спортивного директора «Баварии»
18:58 Моуринью: у Матича есть всё, что «МЮ» ценит в футболистах
18:58 Роналду выступил с официальным заявлением после суда по делу о неуплате налогов
18:55 Радимов: Дзюба вышел голодным, по глазам было видно, что он зол на Манчини
18:52 Матич: я не мог отказаться от возможности вновь поработать с Моуринью
18:41 Орлов: Хави Гарсия — очень тревожный для обороны «Зенита» игрок
18:39 Мутко: возможное приглашение Ари в сборную России — прерогатива Черчесова
18:33 «Томь» продлила контракт с 19-летним вратарём Мелиховым
18:28 Промес, Зе Луиш и Адриано — в атаке «Спартака» в матче с «Краснодаром»
18:27 «Краснодар» объявил стартовый состав на матч со «Спартаком»
18:14 Л. Кингстон: не мог спать две недели, когда получил $ 1 млн наличными в России
18:07 «МЮ» объявил о переходе Матича из «Челси»
18:00 Ари: для меня было бы честью играть за сборную России
17:51 Клопп: если «Ливерпуль» не намерен продавать Коутиньо, то что тут обсуждать?
17:48 Форбс может перейти из тульского «Арсенала» в клуб из второй немецкой Бундеслиги
17:46 Экс-хавбек «Спартака» Макгиди выставил на продажу особняк стоимостью £ 1 млн
17:31 Митрюшкин вошёл в символическую сборную 2-го тура чемпионата Швейцарии
17:17 На «Ростов-Арене» взошла трава
17:13 Лебеденко: трудно понять, как «Сатурн» довели до ПФЛ
17:03 «МЮ» наказали за нарушение антидопинговой программы УЕФА после финала ЛЕ
17:00 А. Кержаков призвал болельщиков прийти пораньше на матч «Зенит» — «Спартак»
Все новости RSS
Партнерский контент