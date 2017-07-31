Самедов: «Спартак» был обязан выигрывать у «Краснодара»

Полузащитник «Спартака» Александр Самедов прокомментировал домашнюю победу над «Краснодаром» (2:0) в матче 3-го тура российской Премьер-Лиги.
«Конечно, было тяжело. Противостояли хорошей комбинационной команде. Но мы обязаны были выигрывать, поскольку в первых играх потеряли очки. Пришло много зрителей, и хотелось их обрадовать.
Тренерский штаб не мог достучаться до дальней бровки, и я передал, что нужно действовать компактнее. Минуты с 15-20-й второго тайма стал играть в центре поля и вполне нормально там себя чувствовал», — сказал Самедов в эфире «Матча».
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