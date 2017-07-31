Шалимов: пенальти в ворота «Краснодара» был чистым. Мы сами нарвались на него

Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов прокомментировал поражение в матче третьего тура РФПЛ со «Спартаком» (0:2).
«Первый тайм, на мой взгляд, у нас был неплохой. Создавали моменты и не давали этого делать сопернику. Но пенальти, который мы сделали… Нарвались, практически. Говорил игрокам, чтобы отнимали мяч в штрафной не ногами, а корпусом. Был ли пенальти на Зе Луише? Да. Мы посмотрели — был пенальти чистый. Ну а штрафной… Это мастерство игрока. Во втором тайме нам уже было тяжело.
Играли без чистого нападающего, потому что у нас Иван Игнатьев за дубль забил три гола только вчера. Он не мог. У Смолова и Лаборде травмы. Потому номинально на эту позицию вышел Классон. Что касается Мамаева, он набирает. Павел много пропустил. Да, он может и будет играть лучше. Нужно набирать через игры. Он ещё будет это проходить.
Грицаенко сегодня играл против Промеса. Считаю, что в обороне сыграл неплохо, в целом доволен его игрой. В атаке, конечно, не так сильно», — передаёт слова Шалимова корреспондент «Чемпионата» Иван Ковалёв.