Смолов не поможет «Краснодару» в ответном матче с «Люнгбю»

Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов после поражения в матче третьего тура РФПЛ от «Спартака» (0:2) рассказал о ситуации с травмированным нападающим команды Фёдором Смоловым. По словам наставника, форвард приступит к лёгким тренировкам через три дня, однако точно не поможет команде в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы с «Люнгбю».
«Когда вернётся Смолов? Через три дня начнёт беговые упражнения. В следующей игре его ждать не стоит», — передаёт слова Шалимова корреспондент «Чемпионата» Иван Ковалев.
«Краснодар» проведёт ответный матч с «Люнгбю» в Дании 3 августа. В первой встрече российская команда одержала победу со счётом 2:1.
Смолов получил травму и может пропустить три недели