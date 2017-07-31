Вандерсон Масиэл: РФПЛ будет одной из сильнейших лиг Европы через несколько лет

Нападающий «Краснодара» Вандерсон поделился впечатлениями от поражения в матче третьего тура РФПЛ со «Спартаком». Встреча проходила в Москве на стадионе «Открытие Арена» и завершилась со счётом 2:0 в пользу красно-белых.
«Мы должны были действовать более эффективно. У нас было достаточно голевых моментов. Пропустили два необязательных гола, но это футбол. Результат такой, какой есть.
Прекрасно себя чувствую в клубе: отличный клуб, прекрасная инфраструктура, много соотечественников. Чувствую себя как дома. С каждым днём всё больше адаптируюсь. Мне удобнее играть на фланге, но если нужно выйти в центре нападения, то я готов. У меня уже был такой опыт.
В чём отличие российской лиги от австрийской? Во-первых, австрийский чемпионат очень похож на немецкий. Чемпионат России достаточно сильно прогрессирует, здесь много сильных иностранцев, и, думаю, РФПЛ будет одной из сильнейших лиг в Европе через несколько лет. Новые стадионы и новые игроки повышают уровень клубов России», — сказал Вандерсон в эфире шоу «8-16».