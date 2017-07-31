Червиченко: Шалимов не подходит «Краснодару» как тренер, играют словно во дворе

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился впечатлениями от победы красно-белых над «Краснодаром» в матче третьего тура РФПЛ. Встреча проходила в Москве на стадионе «Открытие Арена» и завершилась со счётом 2:0.
«Сегодняшний матч оказался весёлым, озорным. Когда «Краснодар» выходит играть против «Спартака», постоянно об… ется. Выглядит как-то бледно, трусовато. Так уныло, как против «Спартака», он играет редко. Красно-белые играли сегодня неплохо, но повторяется история прошлого года. Постоянные нырки в штрафной зоне говорят о том, что в «меню» сегодняшнего матча в ворота «быков» пенальти точно есть. Этим падениям хватало артистизма, но не хватало фактуры. Как только она появилась, Лапочкин сразу поставил точку. Пенальти был с натяжкой.
Для такой команды, как «Краснодар», Игорь Шалимов не подходит как тренер. Для «быков» подойдёт тренер со своим пониманием футбола, фундаментальный, глубокий. Например, Бердыев. У него есть стержень, его команда выходит на поле — и сразу понятно, что они вышли побеждать. А сегодняшняя игра «Краснодара» похожа на игру во дворе: бросили мяч — делайте что хотите. Всё зависит от настроения. При таком потенциале они должны постоянно бороться за золото.
Гол в раздевалку от Фернандо убил «Краснодар». Отличный гол, но если ему дать пробить 10 раз по воротам с той же точки, думаю, он даже в створ не попадёт. Во втором тайме «быки» вышли поникшими и более в игре ничего не показали. Это присуще нашему чемпионату. Спасти «Краснодар» мог только Сергей Лапочкин, которому они могли сделать предложение лучше, чем у него было.
Огромное количество моментов у «Спартака» обоснованно тем, что они стояли и вдесятером отбивались от атак «Краснодара». Выскакивали в контратаки и создавали моменты. «Быки» понимали, что нужно забивать. Без разницы, проигрывать 3:0 или 2:0, нужно бежать и пытаться забить. Если при счете 2:0 красно-белые оборонялись вдесятером, то если бы они проигрывали 1:0, Каррера сам бы побежал и встал в оборону», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Богатырёвым.