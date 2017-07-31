Смолов появился перед болельщиками в новом имидже

Нападающий «Краснодара» Фёдор Смолов предстал перед болельщиками в новом имидже: он отрастил усы.
«Зачем отрастил усы? Просто так», — сказал форвард сборной России.
Голкипер краснодарцев Андрей Синицын после гостевого поражения от «Спартака» (0:2) в матче 3-го тура РФПЛ отметил, что команде не хватает Смолова, который восстанавливается от травмы. Вратарь также признался, что в команде подшучивают над Фёдором из-за его нового имиджа.
Видео встречи Смолова с болельщиками можно посмотреть на «Чемпионате».
Синицын: Смолов отрастил усы? Весёлая тема. Думаю, будет много мемов