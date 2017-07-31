Кононов: сейчас выбирать состав «Ахмата» легко — играют те, кто здоров

Главный тренер «Ахмата» Олег Кононов поделился впечатлениями от старта сезона и ответил на вопрос о 20-летнем полузащитнике Аюбе Бауцеве.
«Сейчас мне выбирать состав легко, поскольку на данный момент играют те, кто здоров. Надеюсь, в скором времени ребята будут в строю, и тогда мне будет уже нелегко выбрать достойных.
Исмаэл Силва? Сейчас идёт согласование клуб с клубом. Мы им интересуемся, он сюда действительно приезжал. Нам нужно немного подождать, и на этой неделе точно всё будет известно.
Бацуев выделяется в дубле, и в первых играх забивал. Он у нас был на сборах, где я увидел в нём молодого и достаточно умного игрока. Он также достаточно техничен, и его бойцовские качества были видны и в матче с „Динамо“. Поэтому он уже в составе, в числе 18 лучших игроков „Ахмата“. Думаю, у него всё впереди», — сказал Кононов в эфире шоу «8-16».