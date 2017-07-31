Булатов: «Краснодар» сыграл мягкотело, им не хватает стержня в больших матчах

Бывший полузащитник «Спартака» Виктор Булатов поделился впечатлениями от предстоящего матча третьего тура РФПЛ между «Спартаком» и «Краснодаром» (2:0).
«Спартак» вышел с хорошим настроем — всё-таки после двух ничьих отступать чемпиону некуда, но и «Краснодар» сыграл мягкотело. Возможно, гости выплеснули много эмоций в матче с «Люнгбю».
В последние годы есть тенденция, что «Краснодару» не хватает стержня в больших матчах, они не могут вытаскивать игры на зубах. Что касается плохой реализации у «Спартака», может, это связано с психологией? Всё-таки защищать чемпионство сложнее, чем его завоёвывать. Но и большая заслуга Синицын, во втором тайме он поймал кураж. Сама игра мне понравилась, «Спартак» заслуженно победил, порадовал своих болельщиков и вновь включился в гонку за первое место», — сказал Булатов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марком Бессоновым.