Юрченко: в голе Кокорина всё вышло настолько точно, что даже не было шанса выйти

Вратарь «Тосно» Давид Юрченко прокомментировал поражение от «Зенита» (0:1) в домашнем матче 3-го тура российской футбольной Премьер-Лиги.
«План на матч был выиграть у „Зенита“, постараться сыграть как можно лучше. Что касается их недавней встречи в Израиле, то у них же поменялось полсостава. Для нашей команды это было неважно. Нам нужно было просто играть в свой футбол.
В эпизоде с голом всё было настолько точно, прямо в ногу, что даже не было шанса подстраховать, выйти, сократить угол. Всё случилось очень быстро, к сожалению", — сказал Юрченко в эфире шоу «8-16».
Видео гола доступно в «твиттере» РФПЛ.
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