Аллегри: главным соперником «Юве» в ближайшем сезоне Серии А я считаю «Рому»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри ответил на вопрос о главном сопернике туринцев в следующем розыгрыше итальянской Серии А.
«В этом сезоне выиграть скудетто будет намного сложнее, потому что все наши соперники усилились. И всё же победа в Серии А — это наша основная цель в ближайшем сезоне.
В прошлом сезоне „Рома“ набрала 87 очков, их исторический рекорд, и поэтому именно их я считаю нашими главными соперниками. Но „Наполи“, „Милан“ и „Интер“ также будут сражаться за скудетто. Кроме того, я бы не стал сбрасывать со счетов „Лацио“, — сказал Аллегри в интервью Premium Sport.
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