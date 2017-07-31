Кокорин: в матче «Зенита» с «Тосно» всё было по-домашнему. Хороший выезд

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин прокомментировал гостевую победу над «Тосно» (1:0) в матче 3-го тура РФПЛ. В этой встрече, которая проходила в Санкт-Петербурге на стадионе «Петровский», форвард стал автором победного гола.
«У нас было полтора дня на подготовку, прилетели утром в день игры. Естественно, хотели победить любыми способами. Игра получилась тяжёлая, «Тосно», кажется, проиграл два стартовых матча. Поэтому, скажем так, они играли дома, хотели реабилитироваться, хорошо сыграть с «Зенитом». К счастью, забили быстрый гол и удержали перевес. Спасибо, что оставили нам раздевалку. Поэтому всё было по-домашнему. Хороший выезд», — сказал Кокорин в эфире программы «8-16».
Манчини: Кокорин особенно старается. Я доволен тем, какие усилия он прикладывает