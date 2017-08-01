«Челси» хочет купить у «Лестера» Дринкуотера

Полузащитник «Лестер Сити» Дэниел Дринкуотер может сменить клуб в летнее трансферное окно. Заинтересованность в переходе футболиста выражает лондонский «Челси», информирует Sky Sports.
В минувшем розыгрыше английской Премьер-лиги 27-летний футболист провел 29 матчей (27- с первых минут), в которых забил один мяч, отдал одну голевую передачу и получил шесть жёелтых карточек.
Действующий контракт полузащитника с «Лестер Сити» рассчитан до лета 2021 года. Трансферная стоимость футболиста оценивается в € 9 млн.