Фонсека: в «Шахтёре» никто не боится играть в Мариуполе

Главный тренер «Шахтёра» Паулу Фонсека заявил, что его команда готова и не боится играть в Мариуполе.
«Тут очень простой ответ. Есть украинский город, в котором выступает украинская команда. Конечно, мы должны ехать туда и играть. В «Шахтёре» никто не боится там играть. Мы абсолютно готовы приехать в Мариуполь.
Не могу комментировать позицию «Динамо» по Мариуполю. Я могу говорить только о своей команде — о «Шахтёре», — сказал Фонсека в эфире телеканала «Футбол 1».
Ранее президент киевского «Динамо» Игорь Суркис заявил, что его команда опасается визита в Мариуполь, а глава ФФУ Андрей Павелко отметил, что существует возможность технического поражения для «Динамо».
И. Суркис: кто гарантирует, что в автобус «Динамо» К не заложат взрывчатку?