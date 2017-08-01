Джан: ближайший сезон очень важен для меня и «Ливерпуля»

Полузащитник «Ливерпуля» Эмре Джан дал понять, что не намерен покидать клуб в летнее трансферное окно.
«Ближайший сезон очень важен для меня и „Ливерпуля“. В прошлом сезоне мы затратили много усилий и добились определённых успехов, но всё же могли выступить лучше. Постараемся прибавить.
Честно говоря, прошлый сезон получился не лучшим — начало чемпионата смазалось из-за травм, но в конце сезона я уже чувствовал себя очень хорошо. Теперь рассчитываю провести на таком уровне весь год", — цитирует Джана сайт «Ливерпуля».
Нынешнее соглашение 23-летнего хавбека с мерсисайдцами истекает следующим летом. Ранее появились слухи об интересе к Джану со стороны «Ювентуса».
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