Промес: победа над «Краснодаром» была необходима для «Спартака»

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес после домашней победы над «Краснодаром» (2:0) в матче 3-го тура российской Премьер-Лиги отметил важность достигнутого успеха в этой встрече для команды. В игре с «Краснодаром» голландский футболист вывел свою команду вперёд в счёте, реализовав удар с пенальти.
«Хороший результат. Эта победа была необходима для «Спартака», — написал Промес в своём «инстаграме».
В матчах 1-го и 2-го туров «Спартак» не мог добиться первой победы в новом сезоне, сыграв вничью с «Динамо» (2:2) и «Уфой» (0:0).
Промес: при везении «Спартак» и ЛЧ может выиграть, но давайте быть реалистами