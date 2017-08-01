В «Баварии» по-прежнему готовы вернуть Лама, несмотря на приход Салихамиджича

Председатель правления мюнхенской «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге сообщил, что двери клуба по-прежнему открыты для бывшего защитника команды Филиппа Лама, который завершил игровую карьеру в этом году.
Ранее «Бавария» предлагала Ламу занять должность спортивного директора клуба, однако футболист отказался в связи с тем, что хочет на время полностью дистанцироваться от футбола. 31 июля мюнхенский клуб объявил о назначении на должность спортдиректора другого бывшего игрока команды — Хасана Салихамиджича.
«К сожалению, приход Лама в «Баварию» в другом качестве не состоялся из-за его собственного решения. Однако двери в клуб для него остаются открытыми», — цитирует Румменигге Sport Bild.
Салихамиджич назначен на пост спортивного директора «Баварии»