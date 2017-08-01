Григорян: Кокорин по таланту не уступает Смолову, но у него нет такой энергетики

Главный тренер «Анжи» Александр Григорян сравнил нападающего «Зенита» Александра Кокорина и форварда «Краснодара» Фёдора Смолова.
«Наблюдая за Смоловым со стороны, я не думал, что он всё-таки окажется целеустремлённым парнем. Мне казалось, что это ему не дано. А он оказался достаточно крепким парнем. Смог Федя вернуть себя на рельсы цели — это очень важное качество. А те качества, которыми он обладал, заставляли считать его талантливым.
Кокорин по степени таланта не уступает Смолову. Просто когда вживую играешь против этих футболистов — это другое. Всё-таки я вижу сейчас у Фёдора огромный эмоциональный подъём. Вижу, что он чётко для себя представляет, чего он хочет. От Кокорина я такой энергетики, такой мощи не почувствовал», — сказал Григорян в эфире программы «Футбол России».