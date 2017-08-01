Григорян: меня устроит попадание в Лигу Европы, вылетать с «Анжи» не собираюсь

Главный тренер «Анжи» Александр Григорян выразил мнение о том, что место в таблице, дающее право участия в Лиге Европы, станет положительным итогом сезона для команды из Махачкалы. Специалист подчеркнул, что на финише чемпионата он не планирует бороться за выживание в элитном дивизионе российского футбола.
«Меня устроит попадание в Лигу Европы. Официальную задачу перед нами не ставили. Руководитель у нас сверхамбициозный, но при этом опытнейший сверхволевой человек, судьба которого уникальна. Сегодня пишут, что основные претенденты на вылет — это «СКА-Хабаровск», «Тосно» и «Анжи». Причём я точно знаю, что «Анжи» и «Тосно» не вылетят. Поэтому не знаю, о чём думают прогнозисты, но я не собираюсь вылетать с этой командой», — сказал тренер в эфире программы «Футбол России».
После трёх туров РФПЛ «Анжи» занимает 11-место в турнирной таблице, набрав три очка.