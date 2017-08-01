Игроки «МЮ» получат по £ 4 млн бонусов в случае победы в ЛЧ и АПЛ в новом сезоне

Стали известны подробности специальной бонусной программы на новый сезон, предусмотренной руководством «Манчестер Юнайтед» для игроков манкунианского клуба. Футболисты дополнительно заработают по £ 4 млн (около € 4,5 млн) в случае победы в Лиге чемпионов и английской Премьер-лиге. Речь идёт о £ 2 млн за триумф в каждом из этих турниров.
Что касается национальных кубковых соревнований, за победу в Кубке Англии каждый из футболистов «Манчестер Юнайтед» станет богаче на £ 90 тыс. (около € 100 тыс.), а успех в финале Кубка английской лиги принесёт игрокам по £ 70 тыс. (примерно € 78 тыс). Указанные бонусы распространяются исключительно на сезон-2017/18, сообщает The Sun.