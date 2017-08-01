175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Фернандиньо: иногда общаюсь с Луческу, между ним и Гвардиолой есть что-то общее

1 августа 2017, вторник. 03:40. Футбол

Бывший полузащитник «Шахтёра», а ныне игрок «Манчестер Сити» Фернандиньо рассказал, что поддерживает связь со своими экс-одноклубниками, выразил сожаление в связи с нынешними событиями на Донбассе, а также нашёл общие черты в тренерской деятельности Мирчи Луческу и Хосепа Гвардиолы.

«Надеюсь ещё вернуться в Украину, потому что очень хочу сыграть против «Шахтёра» в Лиге чемпионов. Провёл в донецком клубе восемь хороших лет, и за это время всё в Донецке стало для меня родным. Я с большим уважением отношусь к этой команде и её болельщикам, а их поддержку чувствовал даже тогда, когда перешёл в «Манчестер Сити».

Когда есть возможность, звоню Дарио Срне, Тайсону и Фреду, а недавно в Хьюстоне общался с Мхитаряном. С Дугласом Костой виделся в сборной. Иногда звоню Шевчуку, чтобы узнать больше о том, что происходит в Донецке. Мне не всё равно, и я очень расстроен из-за того, что происходит. Надеюсь, со временем всё будет хорошо.

Иногда общаюсь с Луческу по телефону. Был бы очень счастлив снова встретиться с ним за чашкой кофе. Нам есть что вспомнить – историю, которые мы вместе пережили в Донецке. Между ним и Гвардиолой есть что-то общее. Они оба любят атакующий футбол, контролировать игру и быстро возвращать мяч. Когда Гвардиола был в «Брешиа», то играл под руководством Луческу. Возможно, там он и перенял некоторые вещи от Луческу», — отметил бразилец в эфире «ПроФутбол».

Луческу выдвинул «Галатасараю» условия, при которых он готов вернуться в клуб
Источник: Sportarena.com Сообщить об ошибке
Включи голову!
Теги
Манчестер Сити Шахтёр Донецк Мирча Луческу Фернандиньо Хосеп Гвардиола
Новости. Футбол
1 августа 2017, вторник
03:40 Фернандиньо: иногда общаюсь с Луческу, между ним и Гвардиолой есть что-то общее
03:10 Игроки «МЮ» получат по £ 4 млн бонусов в случае победы в ЛЧ и АПЛ в новом сезоне
02:36 Зуев: обиды на «Спартак» нет, надо доказывать свою состоятельность на поле
02:04 Центральный стадион Екатеринбурга засеяли травой
02:01 Балотелли не поможет «Ницце» в ответной встрече с «Аяксом»
01:56 Кондрахин: за игру в «Локомотиве» и юношеской сборной России просили деньги
01:34 Григорян: меня устроит попадание в Лигу Европы, вылетать с «Анжи» не собираюсь
01:09 Григорян: Кокорин по таланту не уступает Смолову, но у него нет такой энергетики
00:57 В «Баварии» по-прежнему готовы вернуть Лама, несмотря на приход Салихамиджича
00:54 Григорян: не думал, что Базелюк проявит свои слабые стороны при мне
00:54 Промес: победа над «Краснодаром» была необходима для «Спартака»
00:46 Джан: ближайший сезон очень важен для меня и «Ливерпуля»
00:46 Симеоне: Коста играет за «Челси», а я не обсуждаю игроков других команд
00:13 Фонсека: в «Шахтёре» никто не боится играть в Мариуполе
00:05 «Челси» хочет купить у «Лестера» Дринкуотера
00:03 «Паук»: фанаты не могли остаться в стороне, поскольку Пилипчук — часть семьи
31 июля 2017, понедельник
23:52 Цакташ: конечно, в Хорватии знают Бердыева. Его все знают
23:46 Д. Комбаров: у Пилипчука случилась большая трагедия, посвящаем победу ему
23:46 Кокорин: в матче «Зенита» с «Тосно» всё было по-домашнему. Хороший выезд
23:45 Аллегри: главным соперником «Юве» в ближайшем сезоне Серии А я считаю «Рому»
23:35 Д. Комбаров: по матчу «Спартака» с «Краснодаром» нужно отдать должное Синицыну
23:33 Юрченко: в голе Кокорина всё вышло настолько точно, что даже не было шанса выйти
23:27 Булатов: «Краснодар» сыграл мягкотело, им не хватает стержня в больших матчах
23:15 Кононов: сейчас выбирать состав «Ахмата» легко — играют те, кто здоров
23:07 Булыкин: мне было бы интересно посмотреть на Неймара в «Локомотиве»
23:03 Бышовец: вратарь «Краснодара» Синицын — это уровень сборной
22:54 Смолов появился перед болельщиками в новом имидже
22:53 Червиченко: Шалимов не подходит «Краснодару» как тренер, играют словно во дворе
22:46 Видео: Каррера вышел к болельщикам «Спартака» после победы над «Краснодаром»
22:41 Жамалетдинов: Гончаренко нам с Чаловым доверяет — приятно, что в ЦСКА дают шанс
22:33 Каррера: из-за Манчини ничего особенного к матчу с «Зенитом» делать не буду
22:28 Самедов: попросил замену в матче с «Краснодаром», но думал, что будет тяжелее
22:27 Синицын: Смолов отрастил усы? Весёлая тема. Думаю, будет много мемов
22:26 Вандерсон Масиэл: РФПЛ будет одной из сильнейших лиг Европы через несколько лет
22:22 Фернандо: я живу в России и чувствую атмосферу приближения ЧМ-2018
22:19 Челоянц: чего сейчас «Спартаку» не хватает? Кубка Лиги чемпионов
22:13 Смолов не поможет «Краснодару» в ответном матче с «Люнгбю»
22:13 «Севилья» договорилась о переходе защитника «Фенербахче» Кьяера
22:12 Каррера посвятил победу над «Краснодаром» тренеру «Спартака» Пилипчуку
22:00 Джикия: лично я убрал медаль не в карман, а в шкаф, но Каррере виднее
22:00 Слёзы Пилипчука, Зобнин с женой, симулянт Фернандо. Фото «Спартак» – «Краснодар»
21:59 Шалимов: пенальти в ворота «Краснодара» был чистым. Мы сами нарвались на него
21:53 Каррера: назвал имена и позиции руководству «Спартака» и жду, что они предпримут
21:51 Кульков: 2 мяча «Спартак» «Краснодару» забил, при такой защите этого достаточно
21:46 Шалимов: результат матча «Спартак» — «Краснодар» не по игре, но справедливый
Все новости RSS
Партнерский контент