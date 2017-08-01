Фернандиньо: иногда общаюсь с Луческу, между ним и Гвардиолой есть что-то общее

Бывший полузащитник «Шахтёра», а ныне игрок «Манчестер Сити» Фернандиньо рассказал, что поддерживает связь со своими экс-одноклубниками, выразил сожаление в связи с нынешними событиями на Донбассе, а также нашёл общие черты в тренерской деятельности Мирчи Луческу и Хосепа Гвардиолы.
«Надеюсь ещё вернуться в Украину, потому что очень хочу сыграть против «Шахтёра» в Лиге чемпионов. Провёл в донецком клубе восемь хороших лет, и за это время всё в Донецке стало для меня родным. Я с большим уважением отношусь к этой команде и её болельщикам, а их поддержку чувствовал даже тогда, когда перешёл в «Манчестер Сити».
Когда есть возможность, звоню Дарио Срне, Тайсону и Фреду, а недавно в Хьюстоне общался с Мхитаряном. С Дугласом Костой виделся в сборной. Иногда звоню Шевчуку, чтобы узнать больше о том, что происходит в Донецке. Мне не всё равно, и я очень расстроен из-за того, что происходит. Надеюсь, со временем всё будет хорошо.
Иногда общаюсь с Луческу по телефону. Был бы очень счастлив снова встретиться с ним за чашкой кофе. Нам есть что вспомнить – историю, которые мы вместе пережили в Донецке. Между ним и Гвардиолой есть что-то общее. Они оба любят атакующий футбол, контролировать игру и быстро возвращать мяч. Когда Гвардиола был в «Брешиа», то играл под руководством Луческу. Возможно, там он и перенял некоторые вещи от Луческу», — отметил бразилец в эфире «ПроФутбол».