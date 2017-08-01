Швайнштайгер: большая честь играть за команду звёзд MLS в матче с «Реалом»

Бывший полузащитник «Баварии» и «Манчестер Юнайтед» Бастиан Швайнштайгер, ныне защищающий цвета «Чикаго Файр», поделился ожиданиями от предстоящей встречи команды звёзд MLS с мадридским «Реалом». Немецкий футболист выведет свой «звёздный» коллектив на поле с капитанской повязкой.
«Для меня большая честь играть за команду звёзд MLS, особенно здесь, в Чикаго. Мы постараемся показать хорошую игру и быть конкурентоспособными в матче с «Реалом». Мы представляем, что это очень сильная команда, а мы сыграем вместе впервые. Тем не менее, хотим показать достойную игру, чтобы она понравилась зрителям», — цитирует Швайнштайгера издание Chicago Tribune.
Товарищеская встреча соперников состоится в Чикаго 3 августа и начнётся в 04:00 мск.
«Барселона» обыграла «Реал» и выиграла Международный кубок чемпионов