«Ливерпуль» отклонил предложение «Барселоны» по Коутиньо в размере € 100 млн

«Ливерпуль» отклонил второе предложение «Барселоны» по полузащитнику Филипе Коутиньо, сообщает Marca. На этот раз каталонцы были готовы заплатить € 100 млн за 25-летнего бразильца.
В первый раз «Барселона» предлагала за Коутиньо € 80 млн, но получила отказ. Ожидается, что сине-гранатовые сделают третье предложение «Ливерпулю», если нападающий Неймар всё-таки перейдёт в «ПСЖ».
Ранее сообщалось, что каталонский клуб достиг договорённости с Коутиньо, игрок дал согласие на переезд в Испанию.
В минувшем сезоне чемпионата Англии Коутиньо провёл 31 матч, отметился 13 голами и 7 результативными передачами.
«Ливерпуль» оценил Коутиньо в € 150 млн