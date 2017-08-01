Промес, Кокорин и Головин претендуют на звание MVP 3-го тура РФПЛ

Спортивный портал «Чемпионат» предлагает посетителям принять участие в выборе самого ценного игрока 3-го тура РФПЛ. Эксперты, журналисты и представители лиги уже предложили свои кандидатуры. На данный момент в голосовании лидируют Квинси Промес («Спартак»), Александр Кокорин («Зенит») и Александр Головин (ЦСКА).
У читателей нашего портала есть реальная возможность повлиять на результаты, приняв участие в голосовании «Выбери лучшего в туре». Кроме того, учитываются результаты опроса в соцсети «ВКонтакте».
На звание MVP 3-го тура РФПЛ также претендуют: Мануэл Фернандеш («Локомотив»), Бибрас Натхо, Алан Дзагоев (оба — ЦСКА), Доменико Кришито («Зенит»), Магомед Митришев («Ахмат»), Андрей Синицын («Краснодар»), Лукас Фернандо («Спартак»).