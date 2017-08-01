Д. Комбаров: «Спартаку» нужно усиление топовыми футболистами для ротации

Защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров после домашней победы над «Краснодаром» (2:0) в матче 3-го тура РФПЛ отметил необходимость усиления состава команды для ротации игроков.
«Что касается усиления состава, о котором говорил Каррера на послематчевой пресс-конференции, мне тяжело об этом судить. Это дело тренерского штаба и селекционного отдела клуба. Наверное, под Лигу чемпионов нужно усиление. Но не игроками на перспективу, а топовыми футболистами. Играть на три фронта всегда тяжело, нужна ротация состава», — сказал Комбаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Карповым.
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