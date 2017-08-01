Дм. Черышев: в моей тренерской карьере пауза с ожиданием

Российский тренер Дмитрий Черышев рассказал, что в настоящее время в его тренерской карьере наступила пауза, а в дальнейшем он готов работать только в должности главного тренера. Последним местом работы специалиста была «Мордовия», которую он возглавлял с июня 2016 года по январь 2017-го.
«Наверное, правильнее будет сказать, что это — пауза с ожиданием. Думаю, когда появится приглашение, тогда и будем это обсуждать. Не готов сейчас пойти работать не главный тренером, а ассистентом, только самостоятельно.
Я на протяжении трёх месяцев смотрел тренировочный процесс и общался с тренерами в «Спортинге» и «Овьедо». А по вечерам ходил смотреть детские тренировки. И, конечно, это лучше, чем просто поехать в другую страну на неделю, и всё», — цитируют Черышева «Известия».