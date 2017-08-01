Бурчану: я нуждался именно в такой команде, как тульский «Арсенал»

Полузащитник тульского «Арсенала» Александр Бурчану в интервью Fanatik.ro рассказал, как у него обстоят дела в российском клубе.
«Арсенал» Тула – это тот тип команды, в которой я нуждался. Место, где я востребован, чувствую себя важной частью команды, без давления со стороны, только давление в футбольном плане. В профессиональном плане всё хорошо. В прошлом сезоне принял участие во всех матчах, в стартовавшем чемпионате также сыграл во всех матчах. Зарплата выплачивается вовремя, я доволен. Надеюсь находиться на этом уровне как можно дольше», — заключил Бурчану.
Статистику выступления Александра Бурчану можно посмотреть на «Чемпионате».
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