«Барселона» призывает европейские топ-клубы объединиться против «ПСЖ»

«Барселона» призывает европейские топ-клубы объединиться в коалицию против «ПСЖ», который, как считают испанцы, является прямой угрозой для нынешних правил в футболе. Как сообщает L'Équipe, каталонцы в последние дни уже связывались с представителями «Баварии» и «Ювентуса» и получили от них положительный ответ.
Целью сине-гранатовых является изоляция «ПСЖ» от других сильнейших команд Европы из-за вероятного перехода нападающего «Барселоны» Неймара в стан французского клуба. Ранее в СМИ сообщалось, что бразилец 2 августа может быть представлен как новый футболист «ПСЖ». При этом предполагается, что игрок может получить деньги от французов и самостоятельно выкупить свой трансфер чтобы стать свободным агентом. Таким образом, «ПСЖ» сможет избежать нарушение правил финансового фэйр-плей.
Также была информация, что Неймар в случае перехода в «ПСЖ» подпишет контракт с компанией Qatar Sports Investments, которая владеет французским клубом. По условиям соглашения бразилец станет послом чемпионата мира 2022 года в Катаре и заработает € 300 млн за пять лет (по € 60 млн в год).