«Зенит» объявил акцию для тех, кто придёт пораньше на игру со «Спартаком»

«Зенит» объявил акцию для своих болельщиков, которые придут пораньше в день домашнего матча 4-го тура РФПЛ со «Спартаком». Как сообщает пресс-служба петербургского клуба, первые 500 болельщиков, которые придут на арену, получат в подарок плакат с изображением Александра Кержакова и автографом бывшего форварда «Зенита».
Кроме того, гостей стадиона ждут ваучеры на бесплатные билеты в рамках Премьер-Лиги, 50-процентные скидки на клубную атрибутику и напитки в подарок при совершении любой покупки в точках питания.
6 августа в 19:00 мск на стадионе «Санкт-Петербург» начнётся церемония чествования Кержакова, который ранее объявил о завершении карьеры.
А. Кержаков призвал болельщиков прийти пораньше на матч «Зенит» — «Спартак»