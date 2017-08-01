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«Зенит» объявил акцию для тех, кто придёт пораньше на игру со «Спартаком»

1 августа 2017, вторник. 10:27. Футбол

«Зенит» объявил акцию для своих болельщиков, которые придут пораньше в день домашнего матча 4-го тура РФПЛ со «Спартаком». Как сообщает пресс-служба петербургского клуба, первые 500 болельщиков, которые придут на арену, получат в подарок плакат с изображением Александра Кержакова и автографом бывшего форварда «Зенита».

Кроме того, гостей стадиона ждут ваучеры на бесплатные билеты в рамках Премьер-Лиги, 50-процентные скидки на клубную атрибутику и напитки в подарок при совершении любой покупки в точках питания.

6 августа в 19:00 мск на стадионе «Санкт-Петербург» начнётся церемония чествования Кержакова, который ранее объявил о завершении карьеры.

А. Кержаков призвал болельщиков прийти пораньше на матч «Зенит» — «Спартак»
Источник: Официальный сайт ФК "Зенит" Сообщить об ошибке
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ФК Зенит ФК Спартак Александр Кержаков
Новости. Футбол
1 августа 2017, вторник
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