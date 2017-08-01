Дуглас Коста: я перешёл в «Ювентус», чтобы выиграть всё, включая Лигу чемпионов

Полузащитник «Ювентуса» Дуглас Коста рассказал, как проходит адаптация в новой команде, а также поведал о целях, которые преследует. В туринский клуб бразилец перешёл в начале июля из «Баварии».
«Чувствую себя хорошо. Знаю, что немного отстаю и мне нужно догонять остальных, но я работаю, чтобы набрать форму как можно скорее. Хочу войти в историю клуба. За год до чемпионата мира я не мог выбрать команду лучше, чем эта. Я здесь, чтобы выиграть всё, включая Лигу чемпионов», — цитирует Косту Gazzetta dello Sport.
Дуглас Коста объяснил один из главных мотивов перехода в «Ювентус»