КДК рассмотрит поведение болельщиков «Спартака» в матче с «Краснодаром»

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза рассмотрит поведение болельщиков «Спартака» во время матча 3-го тура РФПЛ с «Краснодаром» (2:0). Об этом рассказал глава КДК Артур Григорьянц.
«По матчу «Спартак» — «Краснодар» мы рассмотрим, как болельщики «Спартака» скандировали ненормативную лексику и использовали пиротехнику», — сказал Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.
Видеообзор матча «Спартак» — «Краснодар» также можно посмотреть на «Чемпионате».
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